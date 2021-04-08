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Пожар на траулере в Охотском море ликвидировали
Фото: Pixabay

Пожар на траулере в Охотском море ликвидировали

Полина Долганова

Происшествия

Возгорание на промысловом судне «Ахтиар» в Охотском море ликвидировано. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

— Возгорание устранено, задымления нет. Пострадавших нет, — заявил представитель Федерального агентства морского и речного транспорта.

Напомним, ранее, в четверг, 8 апреля, экстренные службы сообщили о пожаре в Охотском море на борту судна «Ахтиар», предназначенного для лова рыбы тралом. Причиной происшествия стало возгорание упаковочной тары.

На траулере находилось 84 человека. На помощь судну пришли спасатели из Росрыболовства, сообщает РИА Новости.

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