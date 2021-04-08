Пожар на складе в Люберцах потушили спустя 21 час
Пожар на складе в Люберцах ликвидирован спустя 21 час. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили на сайте МЧС России по Московской области.
Возгорание ликвидировано на площади шесть тысяч квадратных метров. К тушению огня был привлечен пожарный поезд. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел в Проектируемом проезде № 4296, дом 8. По словам источника, горящее помещение частично являлось административным и частично складским. В нем хранились бытовая химия и спортинвентарь. В 21:15 пожар был локализован.
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