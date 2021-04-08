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Пожар на складе в Люберцах потушили спустя 21 час
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Пожар на складе в Люберцах потушили спустя 21 час

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, 8 Карта всех событий

Пожар на складе в Люберцах ликвидирован спустя 21 час. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили на сайте МЧС России по Московской области.

Возгорание ликвидировано на площади шесть тысяч квадратных метров. К тушению огня был привлечен пожарный поезд. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел в Проектируемом проезде № 4296, дом 8. По словам источника, горящее помещение частично являлось административным и частично складским. В нем хранились бытовая химия и спортинвентарь. В 21:15 пожар был локализован.

Видео: РЕН ТВ

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Люберцывозгорание на складепожар
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