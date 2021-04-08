Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе с учетом прошедших переговоров
Фото: Администрация президента РФ

Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе с учетом прошедших переговоров

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе с учетом переговоров РФ с Арменией, которые прошли 7 апреля. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

— В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при обсуждении учитывались российско-армянские переговоры, прошедшие 7 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось о переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представитель Армении отметил, что встреча прошла очень эффективно.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пашинян назвал присутствие миротворцев РФ в Карабахе фактором безопасности

Владимир ПутинпереговорыНикол Пашинян
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в