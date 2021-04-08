Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе с учетом прошедших переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе с учетом переговоров РФ с Арменией, которые прошли 7 апреля. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

— В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при обсуждении учитывались российско-армянские переговоры, прошедшие 7 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось о переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представитель Армении отметил, что встреча прошла очень эффективно.

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