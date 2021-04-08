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Стало известно, сколько москвичей планируют пожениться в этом году
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Стало известно, сколько москвичей планируют пожениться в этом году

Юлия Евграфова

Общество

С приходом весны и смягчением ряда антиковидных ограничений многие жители столицы поспешили узаконить свои отношения. По последним данным, заявления в ЗАГСы столицы подали уже более 25 тысяч пар.

Прошедший год был високосным, и этот факт помешал суеверным горожанам планировать свадьбу. Свои коррективы внесла и пандемия. В этот период жесткие ограничительные меры также встали на пути москвичей, желающих узаконить отношения. Как отметили специалисты пресс-службы Управления ЗАГС Москвы, традиционно после високосного года число браков увеличивается (с пандемией и без). Правда, оценить масштабы различий в статистике заключения браков можно будет только к концу 2021 года.

— В период особого режима работы загсов, в апреле и мае 2020 года, поженились более пяти тысяч пар. Сейчас заявлений на эти месяцы подано почти в 2,5 раза больше. Регистрация брака проходила в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов. Около 30 процентов молодоженов предпочли перенести церемонию бракосочетания на более поздний срок — на лето и осень. Некоторые пары перепланировали дату регистрации брака на 2021 год, — уточнили в ведомстве.

Напомним, за прошедший год в Москве также было заключено порядка 13 процентов браков между иностранцами. Как пояснили специалисты, таких женихов стало больше, чем невест. Чаще всего узаконивали свои отношения граждане Азербайджана, Узбекистана, Украины. Из дальнего зарубежья в столице женились приезжие из Турции, Нигерии, Великобритании, Вьетнама и Афганистана.

Читайте также: Зарегистрировать брак теперь можно еще на одной необычной площадке в центре Москвы

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