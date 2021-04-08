Врач с поддельным дипломом лечила пациентов запрещенными лекарствами в Москве

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Россия, Москва, Кочновский проезд Карта всех событий

Росздравнадзор закрыл нелегальный косметологический кабинет в Москве, где врач с поддельным дипломом лечила пациентов запрещенными лекарствами и медицинскими изделиями. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили на сайте ведомства.

Косметологический кабинет находился в Кочновском проезде. В этом медицинском учреждении врач оказывала некачественные услуги. При проверке выяснилось, что у медика был поддельный диплом.

Материалы переданы в Следственный комитет Российской Федерации по Москве. Лекарственные препараты и медицинские изделия изъяты. Помещение косметологического кабинета опечатано.

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