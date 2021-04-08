«Была на грани истерики»: Чехова рассказала о поисках отеля в Майами

Фото: Youtube / Ходят Слухи

Российская телеведущая и певица Анфиса Чехова решила признаться поклонникам, что поиски нужного номера в отеле в Майами чуть не довели ее до истерики. Как оказалось, для звезды очень важен вид из окна гостиничного номера.

— При заселении в отель мне дали номер с видом на стену соседнего дома. И я отказалась в нем проживать, — рассказала Чехова.

После этого звезде предложили номер похуже, однако оттуда можно было разглядеть кусочек океана, если высунуться из окна.

— Я была уже на грани истерики, девушка на ресепшен объясняла, что сейчас католическая Пасха и все номера заняты, возможно, на неделе что-то освободится и меня переселят, — призналась телеведущая.

Однако менеджер ее отеля смогла в итоге найти ей номер, видом из которого звезда решила поделиться со своими подписчиками. Фолловеры оказались в восторге.

«Вы затмили этот вид»; «Какое красивое платье. Шикарный образ, Анфиса!»; «Я также считаю, что вид из окна многое значит. Это настроение хорошее с утра, это чашка кофе и просто постоять у окна», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Анфисы.

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