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«Сразу исчезают»: Шура рассказал, как общается с телефонными мошенниками
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Сразу исчезают»: Шура рассказал, как общается с телефонными мошенниками

Рафаэль Залян

Звезды

Чтобы телефонные аферисты не смогли затянуть человека в свою мошенническую схему, нужно их «огорошить». Таким советом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» поделился певец Александр Медведев, более известный под творческим псевдонимом Шура.

По словам артиста, злоумышленников нужно максимально «вогнать в тупик, чтобы они забыли, зачем звонили»

— Когда мне звонит незнакомый номер, и голос на противоположном конце трубки пытается что-то мне навязать или я чувствую, что это какая-то афера, то я, не задумываясь, такого абонента отправляю на три веселые ноты, — сказал Шура.

Артист сказал, что мошенники часто ему звонят, но, услышав его «отборный мат, куда-то сразу исчезают»:

— Их нужно вогнать в тупик, огорошить, послать, покрыть отборным матом, как я это делаю. И все забудут ваш номер сразу, — заметил Шура.

Певец добавил, что также действенным способом избежать нежелательных звонков может стать блокировка незнакомых номеров.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о пользе телефонных мошенников.

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Шураиспользование телефоновжертвы аферистов
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