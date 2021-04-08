Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в Госдуму

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что намерена баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва от партии «Единая Россия». Об этом стало известно в четверг, 8 апреля.

— Выборы в Государственную думу - это важное событие в жизни государства, и всегда сопровождается политическими интригами. Я намерена идти дальше с партией «Единая Россия» и принимать участие в предстоящих выборах, — заявила Поклонская.

Она напомнила, что в 2016 году также баллотировалась в Госдуму от «Единой России».

Сбор заявок на участие в предварительном голосовании начнется 15 марта, пишет РИА Новости.

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