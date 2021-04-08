Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в Госдуму

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что намерена баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва от партии «Единая Россия». Об этом стало известно в четверг, 8 апреля.

— Выборы в Государственную думу - это важное событие в жизни государства, и всегда сопровождается политическими интригами. Я намерена идти дальше с партией «Единая Россия» и принимать участие в предстоящих выборах, — заявила Поклонская.

Она напомнила, что в 2016 году также баллотировалась в Госдуму от «Единой России».

Сбор заявок на участие в предварительном голосовании начнется 15 марта, пишет РИА Новости.

Читайте также: Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине

выборыГосдума РФНаталья Поклонская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в