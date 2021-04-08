Руководство РФС обратится в комитет по этике из-за твита «Уфы»

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Руководство Российского футбольного союза (РФС) обратится в комитет по этике за оценкой действий футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Глава комитета по этике Семен Андреев заявил, что подобное поведение в социальных сетях недопустимо. Комитет готов рассмотреть эпизод, но только после официального обращения, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, во время матча Кубка России с грозненским «Ахматом» в среду, 8 апреля, Twitter «Уфы» с использованием ненормативной лексики отреагировал на один из эпизодов встречи. Позднее клуб принес извинения за «неточность» в сообщении и отстранил автора твита на один календарный матч. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ахмата». Грозненский клуб вышел в полуфинал Кубка России.

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