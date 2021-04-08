«Никогда не меняла»: Светлана Бондарчук рассказала о своей настоящей фамилии

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Светлана Бондарчук призналась, что всю жизнь носит одну фамилию, которую никогда не меняла. Об этом светская львица заявила в новом YouTube-шоу актрисы Ирины Безруковой.

— Я вам раскрою тайну. Нет, я никогда не меняла в своей жизни фамилию свою. По документам я Светлана Рудская, всю жизнь была, — ответила 52-летняя Светлана Бондарчук на вопрос ведущей, когда та поинтересовалась, какую фамилию сейчас носит знаменитость.

По словам Светланы, фамилия Бондарчук является ее творческим псевдонимом, который она оставила после союза с прославленным режиссером. Светская знаменитость отметила, что гордится фамилией «великой семьи», которую в настоящее время использует как «определенный бренд».

Напомним, летом 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, который младше ее на пять лет.

Этот брак стал вторым для обоих супругов. У Сергея Харченко от первого союза осталась восьмилетняя дочь.

Сама Светлана более 25 лет была замужем за режиссером Федором Бондарчуком, с которым развелась в 2016 году. Пара вырастила двоих детей и успела понянчить внуков. В сентябре 2019 года режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. 2 марта 2020 года у супругов родился сын, которого назвали Иваном.

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