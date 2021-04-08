Чемпиона мира в беге американца Игбокве дисквалифицировали за допинг

Обичукву Игбокве в 2019 году стал победителем чемпионата мира по легкой атлетике / Фото: youtube.com

Бегуна из Соединенных Штатов Обичукву Игбокве дисквалифицировали на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA).

В пробе 24-летнего спортсмена от 26 мая 2020 года обнаружили анаболические стероиды, передает ТАСС.

Игбокве в 2019 году стал победителем чемпионата мира по легкой атлетике в смешанной эстафете 4х400 метров. Он принимал участие в квалификационном забеге, в финале вместо него бежал другой спортсмен.

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