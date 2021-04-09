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Климатолог пообещал, что в Москве будет погода «как в Париже»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Климатолог пообещал, что в Москве будет погода «как в Париже»

Юлия Курганова

Город

В столице из-за глобального потепления постепенно установится погода «как в Париже». Об этом сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

Он отметил, что в столичном регионе зимой уже потеплело на 3-3,5 градуса, и со временем влияние Атлантики, которая создает теплый климат в Европе, будет только усиливаться на европейской территории РФ.

В ближайшие 30 лет еще потеплеет градуса на 4-5 градусов. Сейчас уже среднеянварские температуры составляют минус 5 градусов. То есть через 20-30 лет в Москве температура зимой будет в среднем выше ноля, заявил климатолог.

Семенов добавил, что из-за глобального потепления зимы будут мягче, а летом станет теплее.

— Но летом температура будет расти медленнее, чем зимой. Иными словами, мы будем двигаться в сторону климата Парижа. Для большинства населения это благоприятные изменения, — сказал специалист в интервью «Ленте.ру».

Ранее ученый предупредил москвичей о климатической аномалии в ближайшем будущем. Он отметил, что жителям столицы придется изменить свой гардероб из-за глобального потепления.

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