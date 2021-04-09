Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Великолепная!»: Ирина Пегова опубликовала фото в экранном образе
Ирина Пегова восхитила фанатов / Фото: instagram.com/pegovairina

«Великолепная!»: Ирина Пегова опубликовала фото в экранном образе

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Ирина Пегова поделилась кадрами со съемочной площадки на своей странице в социальной сети Instagram. Она оказалась в атмосфере советского времени, снимаясь в сериале «Деревенская драма».

Пегова предстала на кадрах в приталенном жакете малахитового цвета и юбке миди. Также она примерила нежно-розовую рубашку. Ей сделали укладку, собрав волосы в хвост с начесом, и яркий макияж.

— Вот такая у нас кино-советско-деревенская семья, — написала актриса под фото.

Поклонники отметили, что знаменитости идет такой стиль.

«Ириночка, вы великолепная»; «Вы всегда прекрасны!»; «Красотка в любой роли. Открытая, добрая»; «Какая колоритные мама с дочей»; «Какая вы хорошенькая», — прокомментировали пост пользователи.

Ранее Ирина Пегова продемонстрировала стройную фигуру в спортзале. Видео с тренировки финалистка «Ледникового периода» опубликовала в соцсети.

Читайте также: «Женщина-огонь!»: Ирина Пегова поразила поклонников глубоким декольте

поклонникиИрина Пеговаобраз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в