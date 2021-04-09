«Великолепная!»: Ирина Пегова опубликовала фото в экранном образе

Ирина Пегова восхитила фанатов / Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова поделилась кадрами со съемочной площадки на своей странице в социальной сети Instagram. Она оказалась в атмосфере советского времени, снимаясь в сериале «Деревенская драма».

Пегова предстала на кадрах в приталенном жакете малахитового цвета и юбке миди. Также она примерила нежно-розовую рубашку. Ей сделали укладку, собрав волосы в хвост с начесом, и яркий макияж.

— Вот такая у нас кино-советско-деревенская семья, — написала актриса под фото.

Поклонники отметили, что знаменитости идет такой стиль.

«Ириночка, вы великолепная»; «Вы всегда прекрасны!»; «Красотка в любой роли. Открытая, добрая»; «Какая колоритные мама с дочей»; «Какая вы хорошенькая», — прокомментировали пост пользователи.

Ранее Ирина Пегова продемонстрировала стройную фигуру в спортзале. Видео с тренировки финалистка «Ледникового периода» опубликовала в соцсети.

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