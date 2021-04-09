Беспилотное метро решили создать в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец компании «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев обсудили дорожную карту создания первого в стране беспилотного метро.
Так, в 2021 году на отдельных участках линии казанского метро появится система контроля платформенного пространства. Также на некоторых поездах внедрят систему обнаружения препятствий.
Полностью же перейти на беспилотный режим метро в Казани должно к 2025 году, пишут «Ведомости».
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