Сотрудники МЧС спасли двух человек из горящей квартиры в центре Москвы
Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий
В центре столицы в ночь на пятницу, 9 апреля, произошел пожар в высотке. По словам очевидцев, квартира загорелась на шестом этаже здания.
Уточняется, что пожар случился в доме в Шмитовском проезде. Из загоревшегося помещения сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек, данных о пострадавших не поступало.
Также предстоит установить обстоятельства и причины возгорания, сообщает РЕН ТВ.
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