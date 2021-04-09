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Сотрудники МЧС спасли двух человек из горящей квартиры в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники МЧС спасли двух человек из горящей квартиры в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

В центре столицы в ночь на пятницу, 9 апреля, произошел пожар в высотке. По словам очевидцев, квартира загорелась на шестом этаже здания.

Уточняется, что пожар случился в доме в Шмитовском проезде. Из загоревшегося помещения сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек, данных о пострадавших не поступало.

Также предстоит установить обстоятельства и причины возгорания, сообщает РЕН ТВ.

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