Музей Победы собрал видеоистории о шедеврах
Видеовыставку «Шедевры территории Победы» создал на своем сайте Музей Победы. В виртуальной экспозиции более 150 роликов. Это рассказы о шедеврах, которые прислали из десятков российских регионов России и Белоруссии.
Видеоистории познакомят пользователей с коллекциями музеев от Калининградской области до Чукотки. Музейные сотрудники подготовили ролики об уникальных экспонатах. Это предметы, которые представляют художественную ценность, имеющие интересную историю и являющиеся символами эпохи. Зрителям расскажут о судьбах авторов и героев произведений, они узнают, как создавались шедевры и как их воспринимали современники.
Больше всего видеороликов прислали из Кемеровской и Мурманской областей, Татарстана, Мордовии, Удмуртии и других регионов страны.
До 9 мая интернет-пользователи смогут проголосовать за понравившееся видео. Победителей объявят 11 мая, а торжественную церемонию награждения проведут в рамках работы Международного фестиваля «Интермузей-2021».
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