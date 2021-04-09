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Музей Победы собрал видеоистории о шедеврах
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей Победы собрал видеоистории о шедеврах

Юлия Курганова

Культура

Видеовыставку «Шедевры территории Победы» создал на своем сайте Музей Победы. В виртуальной экспозиции более 150 роликов. Это рассказы о шедеврах, которые прислали из десятков российских регионов России и Белоруссии.

Видеоистории познакомят пользователей с коллекциями музеев от Калининградской области до Чукотки. Музейные сотрудники подготовили ролики об уникальных экспонатах. Это предметы, которые представляют художественную ценность, имеющие интересную историю и являющиеся символами эпохи. Зрителям расскажут о судьбах авторов и героев произведений, они узнают, как создавались шедевры и как их воспринимали современники.

Больше всего видеороликов прислали из Кемеровской и Мурманской областей, Татарстана, Мордовии, Удмуртии и других регионов страны.

До 9 мая интернет-пользователи смогут проголосовать за понравившееся видео. Победителей объявят 11 мая, а торжественную церемонию награждения проведут в рамках работы Международного фестиваля «Интермузей-2021».

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музей Победывидеоистория создания
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