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Один человек погиб при столкновении маршрутки и КамАЗа в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Один человек погиб при столкновении маршрутки и КамАЗа в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

Маршрутное такси «газель» столкнулось с грузовым автомобилем КамАЗ в Щелковском районе Московской области. В результате аварии один человек погиб, четверо пострадали. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Уточняется, что ДТП случилось около 05:00 на автодороге Щелково — Фрязино.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что иномарка cбила шестилетнего ребенка на Рублевском шоссе. Мальчика доставили в больницу с травмами, врачи оказывают ему необходимую помощь.

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