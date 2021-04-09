ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении в Крыму

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Задержаны двое исламистов, которые планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. Об этом рассказали в ФСБ России в пятницу, 9 апреля.

По данным ведомства, террористы приготовили самодельные бомбы, которые должны были использовать при вооруженном нападении на образовательное учреждение в Симферополе.

— Предотвращен террористический акт в Республике Крым... Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющиеся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, — говорится в сообщении ФСБ.

После нападения исламисты планировали уехать из страны в Сирию через Украину и Турцию. В Сирии они собирались вступить в ряды боевиков.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных взрывчатку, а также инструкции от эмиссаров террористов по подготовке нападений. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, пишет РИА Новости.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта», «Хейят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир Аш-Шам», «Хайят Тахри аш-Шам», «Тахрираш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 04.06.2020 года и запрещена на территории России.

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