Московский авиацентр не выявил угрозы подтоплений в ТиНАО

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Экипажи Московского авиацентра регулярно облетают территорию протяженностью свыше 120 километров для мониторинга паводковой ситуации в ТиНАО. С начала марта они провели уже 26 вылетов, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Данные воздушной разведки передают оперативным дежурным. Специалисты следят за ситуацией в населенных пунктах Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, городе Троицке. Паводковая обстановка в разведываемой зоне стабильная.

Отмечается, что разливов воды, влияющих на движение транспорта, не обнаружено. Большинство водоемов уже свободно ото льда.

Еще пять территорий в поселениях Десеновском, Краснопахорском, Рязановском и в Щербинке ежедневно мониторят беспилотники.

Ранее сообщалось, что дроны МЧС России задействовали более 200 раз в первом квартале 2020 года.

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