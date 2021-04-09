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РЖД запустит поезда «Ласточка» между Москвой и Минском
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

РЖД запустит поезда «Ласточка» между Москвой и Минском

Иван Юминов

Транспорт

РЖД запустит скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском с 30 апреля. Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 9 апреля.

— «Ласточки» сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что железнодорожные войска приступили к строительству второй ветки БАМа.

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