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Транспортная карта «Тройка» заработала в тестовом режиме в Пермском крае. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили на сайте губернатора и краевого правительства.

Жители Пермского края смогут оплачивать проезд картой «Тройка» на двух межмуниципальных маршрутах: № 108 (автовокзал — аэропорт Большое Савино) и № 206 (автовокзал Краснокамск — автовокзал Пермь). Тестовый период продлится три месяца. Это позволит проверить правильность работы платежной системы.

Существующие в Перми транспортные карты также продолжат работать. Позднее специалисты проработают вопрос интеграции систем.

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