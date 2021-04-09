Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Народный артист России Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Народный артист России Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни

Полина Долганова

Звезды

Театральный режиссер, актер и основатель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов умер на 83-м году жизни в Санкт-Петербурге 9 апреля. Об этом сообщил председатель заксобрания города Вячеслав Макаров.

Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста.

— Зрители разных поколений искренне любили Рудольфа Давыдовича за его харизму, ярчайший темперамент и природное обаяние, — говорится в сообщении Макарова.

Причина смерти неизвестна.

Фурманов основал театр «Русская антреприза» в 1988 году. Его директором он оставался до конца жизни. В театре и кино артист исполнил более 80 ролей. В 1998 году он удостоился звания заслуженного деятеля искусств, а в 2008 году — звания народного артиста России, сообщает РИА Новости.

смертьактеркончина режиссера
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодно сражение со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в