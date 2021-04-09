Народный артист России Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни

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Театральный режиссер, актер и основатель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов умер на 83-м году жизни в Санкт-Петербурге 9 апреля. Об этом сообщил председатель заксобрания города Вячеслав Макаров.

Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста.

— Зрители разных поколений искренне любили Рудольфа Давыдовича за его харизму, ярчайший темперамент и природное обаяние, — говорится в сообщении Макарова.

Причина смерти неизвестна.

Фурманов основал театр «Русская антреприза» в 1988 году. Его директором он оставался до конца жизни. В театре и кино артист исполнил более 80 ролей. В 1998 году он удостоился звания заслуженного деятеля искусств, а в 2008 году — звания народного артиста России, сообщает РИА Новости.