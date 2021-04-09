Антисептики из конфискованного спирта разрешили делать в России

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Правительство России разрешило в этом году производить антисептики из конфискованного этилового спирта или продукции со спиртом крепостью от 75 градусов. Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации в среду, 7 апреля.

Продукцию без документов будут отправлять в лабораторию для исследования, а затем передадут регионам, отмечается в документе на сайте.

Ранее врач объяснил, в каком случае санитайзер может привести к смерти.

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