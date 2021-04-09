«Вы задали стандарты пошлости»: Аскер-заде упрекнула Собчак за интервью с маньяком

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Две российские журналистки — Ксения Собчак и Наиля Аскер-заде — выясняют отношения друг с другом на глазах пользователей Telegram. Все началось с публикации Аскер-заде, посвященной мексиканскому кандидату в депутаты Карлосу Майоргу.

Наиля в своем Telegram-канале опубликовала снимок, где Майорга вылезает из гроба. Ведущая заявила, что зарубежный парламентарий украл идею у Ксении Собчак. Та молчать не стала и обратилась к профессиональным навыкам оппонентки.

Журналистка в свою очередь упрекнула Собчак за интервью с «маньяками-садистами». В ответ на эту колкость телеведущая припомнила коллеге, что у нее есть куда более интересные темы: в свое время Аскер-заде интервьюировала режиссера Ларса фон Триера.

— Если уж выкапывать все, то «Домом» вы задали стандарты пошлости на годы вперед. Триер после этого — как свечечку поставить, — ответила журналистка Собчак у себя в Telegram.

Ранее Ксения Собчак резко высказалась о таланте Игоря Крутого.

Читайте также: Блогер Миро назвала четыре ошибки Собчак, ведущие к разводу с Богомоловым