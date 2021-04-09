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УЕФА примет решение о возможном сокращении числа столиц Евро-2020 19 апреля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

УЕФА примет решение о возможном сокращении числа столиц Евро-2020 19 апреля

Кирилл Николаев

Спорт

В понедельник, 19 апреля, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение о возможном сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020. Об этом сообщили на сайте организации.

Власти Италии, Испании, Ирландии и Германии из-за пандемии коронавируса не смогли подтвердить гарантии, что Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен примут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями. До 19 апреля эти четыре города должны предоставить УЕФА дополнительную информацию о своих планах по данному вопросу. После этого будет принято окончательное решение.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 пройдут в присутствии зрителей в Санкт-Петербурге. Максимальное число зрителей составит 50 процентов от вместимости стадиона. При этом до 28 апреля каждый город, в котором пройдут матчи, может увеличить число допускаемых на стадион болельщиков. Соответствующее письмо нужно направить в УЕФА.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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