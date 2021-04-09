Стюардесса объяснила, как избежать недомогания во время полета
Стюардесса перечислила несколько способов, которые могут помочь избежать недомогания на борту самолета. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.
Девушка посоветовала пассажирам выбирать места в передней части самолета или на уровне крыльев лайнера. При этом лучше всего сесть напротив иллюминатора.
По словам стюардессы, чтобы избежать симптомов тошноты во время полета перед рейсом нужно хорошо выспаться и поесть, потому что на голодный желудок пассажира укачивает сильнее.
Ранее стюардесса украинского лоукостера объяснила, как сэкономить при покупке авиабилетов.
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