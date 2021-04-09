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Стюардесса объяснила, как избежать недомогания во время полета
Фото: pixabay.com

Стюардесса объяснила, как избежать недомогания во время полета

Кирилл Николаев

Транспорт

Стюардесса перечислила несколько способов, которые могут помочь избежать недомогания на борту самолета. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

Девушка посоветовала пассажирам выбирать места в передней части самолета или на уровне крыльев лайнера. При этом лучше всего сесть напротив иллюминатора.

По словам стюардессы, чтобы избежать симптомов тошноты во время полета перед рейсом нужно хорошо выспаться и поесть, потому что на голодный желудок пассажира укачивает сильнее.

Ранее стюардесса украинского лоукостера объяснила, как сэкономить при покупке авиабилетов.

Читайте также: Американская стюардесса развеяла популярные мифы об обязанностях бортпроводниц

самолетстюардессанедомогание
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