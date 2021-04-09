Ведьма рассказала, почему люди часто умирают накануне дня рождения или сразу после него

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Ведьма Алена Полынь объяснила, почему люди зачастую умирают за месяц до своего дня рождения или в течение сорокадневного периода после него. Примером этой закономерности могут стать даты рождения и смерти Уильяма Шекспира, Рафаэля Санти, Ингрид Бергман и других знаменитостей.

По словам ворожеи, в день рождения заканчивается очередной цикл жизни человека и открываются так называемые «врата к роду». После этого ему требуется определенный период, чтобы зарядиться энергией на последующий год.

Алена Полынь отметила, что в это время объединяются прошлое и настоящее, и человек может оказаться на границежизни и смерти.

Она уточнила, что за четыре недели до дня рождения и в течение 40 дней после него люди часто испытывают депрессивные состояния. Они становятся невнимательными, из-за чего увеличивается возможность аварий, пожаров и других опасных ситуаций. Ворожея порекомендовала в этот период внимательнее отнестись к здоровью и избегать авантюр, в том числе поездок на дальние расстояния.

Она посоветовала заранее начать принимать витамины и почаще находиться на свежем воздухе.

— В день рождения я не советую напиваться, потому что очень часто это приводит к плачевным исходам. В этот период Вселенная считывает вас как младенца, энергия обнуляется. Не стоит беспокоить ее алкоголем или другими разгульными действиями, — цитирует Алену Полынь Пятый канал.

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