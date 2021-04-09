Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ведьма рассказала, почему люди часто умирают накануне дня рождения или сразу после него
Фото: freeimages.com

Ведьма рассказала, почему люди часто умирают накануне дня рождения или сразу после него

Анастасия Колоскова

Общество

Ведьма Алена Полынь объяснила, почему люди зачастую умирают за месяц до своего дня рождения или в течение сорокадневного периода после него. Примером этой закономерности могут стать даты рождения и смерти Уильяма Шекспира, Рафаэля Санти, Ингрид Бергман и других знаменитостей.

По словам ворожеи, в день рождения заканчивается очередной цикл жизни человека и открываются так называемые «врата к роду». После этого ему требуется определенный период, чтобы зарядиться энергией на последующий год.

Алена Полынь отметила, что в это время объединяются прошлое и настоящее, и человек может оказаться на границежизни и смерти.

Она уточнила, что за четыре недели до дня рождения и в течение 40 дней после него люди часто испытывают депрессивные состояния. Они становятся невнимательными, из-за чего увеличивается возможность аварий, пожаров и других опасных ситуаций. Ворожея порекомендовала в этот период внимательнее отнестись к здоровью и избегать авантюр, в том числе поездок на дальние расстояния.

Она посоветовала заранее начать принимать витамины и почаще находиться на свежем воздухе.

— В день рождения я не советую напиваться, потому что очень часто это приводит к плачевным исходам. В этот период Вселенная считывает вас как младенца, энергия обнуляется. Не стоит беспокоить ее алкоголем или другими разгульными действиями, — цитирует Алену Полынь Пятый канал.

Ранее Алена Полынь рассказала о ритуале для получения желаемого в полнолуние.

Читайте также: «Шутить над магией опасно!»: ведьма рассказала о привороте Бородиной на Даву

смертьведьмадата рождения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в