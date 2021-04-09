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«Дешевый балаган»: в Сети раскритиковали песню подопечной Киркорова для Евровидения
Фото: Instagram / Филипп Киркоров

«Дешевый балаган»: в Сети раскритиковали песню подопечной Киркорова для Евровидения

Анастасия Колоскова

Звезды

Певец и продюсер Филипп Киркоров представил русифицированную версию композиции, с которой выступит на конкурсе Евровидение-2021 участница от Молдавии Наталья Гордиенко. Клип на песню король российской эстрады опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

— Сегодня рад представить русскую версию нашей «евровизионной» песни для Наташи Гордиенко. Встречайте «Туз Бубе» на стихи Михаила Гуцериева. Спасибо, что поэзией разукрасили этот серый современный мир. У нас получилась радужная, сладкая, сексуальная и весенняя песня, — подписал видеоролик Киркоров.

Однако подписчики музыканта не разделили его оптимистичного настроения. Они в пух и прах раскритиковали композицию, назвав ее посредственной пародией на известных музыкальных див.

«Не то слово, что не понравились певица и песня. Это просто дешевый балаган!»; «Что это за убожество»; «Танец очень похож на «Опа гангам стайл». Скучно. Про посредственную внешность девушки вообще не говорю. Смысл песни неясен»; «Какое-то подобие недофинансированной Лободы»; «Дешевая пародия Бритни, у певицы даже внешность экономкласса», — написали фолловеры Киркорова в комментариях.

Напомним, оригинальная композиция, получившая название Sugar, была представлена певицей и продюсером 4 марта в столичном театре Crave.

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Филипп КиркоровЕвровидениекритика
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