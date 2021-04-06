СМИ: Следственный комитет проверит песню Манижи после обвинений в экстремизме

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СК начал проверку песни Манижи «Русская женщина», которую певица представит на конкурсе Евровидение от России, после просьбы «Ветеранских вестей» возбудить в отношении исполнительницы дело за экстремизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Итогом проверки станет возбуждение дела либо отказ в его возбуждении, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину поступило заявление от АНО «Ветеранские вести», в котором его просят возбудить дело в отношении Манижи за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Авторы обращения выразили мнение, что номер в исполнении певицы направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Добавляется, что следствие рассмотрит жалобу, несмотря на то, что отсутствие признаков противоправной деятельности в этой ситуации очевидно.

Ранее сообщалось, что музыкальный клип на песню, с которой Манижа будет представлять Россию на Евровидении-2021, собрал почти 7 миллионов просмотров на YouTube. Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил резонанс, вызванный клипом «Russian Woman», активной критикой в адрес исполнительницы.

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