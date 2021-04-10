Москвичей предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

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В Москве распространился метод мошенничества, при котором злоумышленники оформляют на себя кредиты от имени клиентов банков, используя записи голоса. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказали в столичной полиции.

В ведомстве напомнили, что кредитно-финансовые организации вправе собирать биометрические данные, в том числе записи голоса, для идентификации клиентов.

Мошенники звонят клиентам банков, подключившим услугу распознавания голоса, и задают вопросы, требующие ответа «да» или «нет». Записав эти ответы, преступники затем используют запись для оформления кредита на клиента банка.

Правоохранительные органы предупреждают, что не следует никому передавать свои финансовые данные. При поступлении звонка с предложением о сборе биометрических данных следует отвечать, что человек сам придет в отделение банка, если заинтересуется данным предложением.

Кроме того, полицейские советуют использовать несколько видов защиты данных и сбережений — например, кодовое слово и подтверждение через контактный центр. Также рекомендуется установить лимит на снятие денег, а при поступлении подозрительных оповещений о снятии средств — блокировать карту незамедлительно, сообщает ТАСС.

Ранее эксперт рассказал, как мошенники орудуют с помощью Telegram-ботов.

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