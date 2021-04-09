Эксперт рассказал, как мошенники орудуют с помощью Telegram-ботов

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Все большую популярность завоевывают Telegram-боты. Они могут делать напоминания о чем-то полезном, с их помощью можно находить интересные места поблизости, знакомиться с новостями, искать жилье и многое другое. Однако существует и обратная сторона медали: есть мошеннические и криминальные боты.

Одни могут просто опустошить кошелек человека, а другие — дать доступ к закрытой информации, за которую человеку, вероятно, придется отвечать.

Это программы, созданные разработчиками. Как объяснил эксперт одной из известных компаний по производству антивируса Илья Куркин, в настоящее время модно использовать серверы мессенджера Telegram для коммуникации с пользователем. А для создания ботов используется специальный интерфейс, который называется bot API.

За его функционал чаще всего отвечают авторы, а не команда мессенджера. Существуют разные цели создания ботов. Если говорить о противозаконных ботах, то они могут обмануть, продавая незаконно полученные сведения, а также вымогать у человека что-либо.

— Администраторы ботов имеют доступ к данным, которые пользователи отправляют этим самым ботам, — пояснил Илья Куркин.

Он также предупредил, что не стоит отправлять важную и секретную информацию первому попавшемуся боту, так как она будет доступна третьим лицам, отмечает телеканал «360».

Когда бот спрашивает не только то, как к человеку обращаться, но и паспортные данные, логины и пароли от какого-либо аккаунта, стоит задуматься о том, что за этим могут скрываться мошеннические действия. Личными данными делиться нельзя.

Как считает Илья Куркин, схемы аферистов, использующих Telegram-ботов, мало чем отличаются от других. Например, пользователю могут прислать сообщения о взломе и угрожать слить информацию. Его также могут шантажировать тем, что узнали какие-либо подробности его личной жизни.

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