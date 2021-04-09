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Мошенники притворились внуками 14 пенсионеров и украли 700 тысяч рублей
Фото: Pixabay / Fleimax

Мошенники притворились внуками 14 пенсионеров и украли 700 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве и краже денег у пенсионеров. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Заявление в полицию написал 83-летний пенсионер. Он рассказал, как в полночь ему позвонил неизвестный, представившийся его внуком. Лжеродственник сообщил, что попал в беду и ему срочно нужны деньги — 60 тысяч рублей. Взволнованный пенсионер пытался узнать, что именно произошло, однако мошенник торопил его и обещал все объяснить после передачи денег некоему водителю. Пенсионер вышел на улицу и передал требуемую сумму неизвестному человеку. Получивший деньги злоумышленник тут же скрылся. Через какое-то время пожилой мужчина понял, что его обманули и заявил о случившемся в полицию.

Позже в Обнинске правоохранители задержали двух мужчин, которые подозреваются в содеянном преступлении, а также еще в 13 фактах мошенничества. Общая сумма ущерба оценивается в 700 тысяч рублей. Следком возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

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