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Юрист рассказал, как защититься от обмана при покупке машины с рук
Фото: pixabay.com

Юрист рассказал, как защититься от обмана при покупке машины с рук

Татьяна Плотникова

Общество

При приобретении автомобиля у частного лица следует соблюдать ряд рекомендаций, это позволит обезопасить себя от недобросовестных действий со стороны продавца. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказал юрист сети автосалонов Fresh Auto Александр Кузьминов.

Специалист предостерег от передачи денег за машину, в том числе в незначительной сумме, без предоставления расписки — даже если человек представился владельцем транспортного средства и предоставил его для осмотра.

Покупателя должна насторожить слишком низкая, в сравнении со среднерыночной, цена машины. Нередки случаи, когда недобросовестный продавец «забывает» указать полную стоимость автомобиля, а после получения задатка завышает изначально оговоренную цену.

— Таким образом, будущему владельцу придется выбирать: либо смириться с потерей задатка, либо платить по новой установленной цене, — предупредил Кузьминов.

Чтобы избежать такого обмана, следует заключать договор купли-продажи с указанием всех существенных условий сделки, включая полную стоимость машины, величину и порядок внесения предоплаты (если она предполагается).

Также распространены иные способы мошенничества с продажей автомобиля: фальсификация подписи настоящего владельца, продажа машины без его согласия, получение кредита по дубликату ПТС.

— Во избежание подобных инцидентов необходимо обязательно проводить проверку юридической истории автомобиля на предмет залоговых обязательств, угона, а также паспортных данных собственника, — рассказал юрист агентству «Прайм».

Ранее автоэксперты рассказали о новых правилах купли-продажи подержанных машин.

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