Дайнеко поддержала Долину после скандала на шоу Галкина

Фото: instagram.com/victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко поддержала Ларису Долину после скандала на шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Ранее певица Лариса Долина и тикток-блогерша Валя Karna.val поспорили на тему того, нужен ли артисту талант, чтобы выступать на сцене. Валя Karna.val заявила, что любой, кому нравится петь, может это делать, независимо от наличия таланта. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину. Она в резкой форме раскритиковала позицию тикток-блогерши.

Виктория Дайнеко на своей странице в соцсети Instagram заявила, что поддерживает Ларису Долину в этой ситуации.

— Я на стороне Ларисы Долиной и всегда против людей которые не умеют петь, но, добившись популярности в Сети, считают, что они могут разговаривать в таком тоне с легендарной вокалисткой и суперпрофессионалом своего дела, — написала она.

Певица отметила, что за такие советы следует благодарить, а после — усердно заниматься. По ее мнению, спор в таком случае неуместен.

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