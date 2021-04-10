Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дайнеко поддержала Долину после скандала на шоу Галкина
Фото: instagram.com/victoriadaineko

Дайнеко поддержала Долину после скандала на шоу Галкина

Виктория Родимкина

Звезды

Певица Виктория Дайнеко поддержала Ларису Долину после скандала на шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Ранее певица Лариса Долина и тикток-блогерша Валя Karna.val поспорили на тему того, нужен ли артисту талант, чтобы выступать на сцене. Валя Karna.val заявила, что любой, кому нравится петь, может это делать, независимо от наличия таланта. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину. Она в резкой форме раскритиковала позицию тикток-блогерши.

Виктория Дайнеко на своей странице в соцсети Instagram заявила, что поддерживает Ларису Долину в этой ситуации.

— Я на стороне Ларисы Долиной и всегда против людей которые не умеют петь, но, добившись популярности в Сети, считают, что они могут разговаривать в таком тоне с легендарной вокалисткой и суперпрофессионалом своего дела, — написала она.

Певица отметила, что за такие советы следует благодарить, а после — усердно заниматься. По ее мнению, спор в таком случае неуместен.

Читайте также: Лариса Долина раскритиковала творчество Егора Крида

Лариса ДолинаскандалВиктория Дайнеко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в