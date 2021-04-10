Коронавирус выявили у 8704 человек в России за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России выявлено более 8,7 тысячи случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 10 апреля.

Так, в стране за последние 24 часа зафиксировали 8704 новых случая коронавируса. Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались от инфекции 402 человека, вылечились от коронавируса 9579 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Магаданской области, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

В РФ за все время пандемии выявили 4 632 688 случаев коронавируса. За все время скончались 102 649 пациентов, вылечились 4 258 279 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее директор Центра Гамалеи допустил, что действие «Спутника V» будет пожизненным.

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