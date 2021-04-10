Еще 1646 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
В Москве за минувшие сутки 1646 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале в субботу, 10 апреля.
Число пациентов, вылечившихся от COVID-19 в Москве, увеличилось до 958 783.
За минувшие сутки в городе выявили 2006 новых случаев инфекции, госпитализировали 978 человек. Скончались за сутки 53 пациента. Всего в столице было зафиксировано 1 046 226 случаев.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8704 случая коронавируса.
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