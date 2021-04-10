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Более 500 спикеров выступили на первом Московском педагогическом форуме
Фото: freepik.com

Более 500 спикеров выступили на первом Московском педагогическом форуме

Виктория Родимкина

Город

В столице прошел первый Московский педагогический форум, в его рамках провели 447 онлайн-мероприятий, организовали выступления 553 спикеров, а также провели свыше 110 тысяч подключений из разных городов России.

Мероприятие проходило в формате онлайн на протяжении семи недель. Каждая из них была посвящена какому-либо предмету из школьной программы. Открыла мероприятие неделя математики и информатики, затем обсуждали тенденции в развитии содержания и технологий изучения русского языка, литературы и иностранных языков, естественно-научных предметов, предметной области «Искусство». Также обсуждались такие дисциплины, как физкультура и ОБЖ.

Среди участников форума были столичные учителя и ведущие специалисты из разных областей деятельности.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков отметил, что на мероприятии выступили свыше 500 специалистов не только из сферы образования, но и из ИТ-отрасли, сферы культуры.

— Диалог выстраивается как с коллегами, так и с представителями различных отраслей, куда в скором времени придут на работу сегодняшние школьники. И на мой взгляд, нам удалось организовать одну из таких форм, — сказал Александр Молотков.

Участникам форума была предоставлена возможность посмотреть на учебное заведение как на средство для формирования у школьников критического мышления, навыков коммуникации и умения работать в команде, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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