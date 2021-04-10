В Музее Победы пройдет кадетский бал

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы в субботу, 10 апреля, примет кадетский бал, приуроченный к Международному дню движения Сопротивления.

Мероприятие посвящено всем, кто противостоял нацистам во время Второй мировой войны на оккупированных территориях. Участие в бале примут кадеты – учащиеся московских кадетских школ и корпусов.

Около 150 пар станцуют полонез, падеграс, падепатинер, польку, кадриль и вальсы и другие исторические бальные танцы.

Как рассказали организаторы, бала, офицерский бал является частью культурных традиций Российской армии, поэтому обучение бальным танцам обязательно входит в программу подготовки российских кадет, суворовцев и нахимовцев.

Посетители музея смогут стать участниками и зрителями бала. Распорядитель бала объяснит рисунок и основные движения каждого танца, чтобы присоединиться к нему могли все желающие.

Бал пройдет в субботу, 10 апреля. Начало мероприятия — в 15:00.

Ранее сообщалось, что 6 апреля в Музее Победы прошла очередная церемония принесения клятвы кадетов. Она стала 55-й после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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