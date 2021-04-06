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Московские школьники в 55-й раз дадут клятву кадетов в Музее Победы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Московские школьники в 55-й раз дадут клятву кадетов в Музее Победы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы во вторник, 6 апреля, пройдет очередная церемония принесения клятвы кадетов. Она станет 55-й после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Учащиеся школы № 1794 принесут торжественную клятву любить Родину и дорожить честью кадета, а также возложат цветы в Зале памяти и скорби.

Как отметил директор Музея Победы Александр Школьник, музей всегда с радостью принимает кадет – как во время проведения церемоний, так и экскурсионных и образовательных программ.

— Эти ребята активно интересуются историей своей страны, гордятся ее героями и славным прошлым. Поэтому, я уверен, клятва кадета, принесенная в стенах Музея Победы, для них будет священна и нерушима, — рассказал Школьник.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел ежегодный городской форум кадетского образования.

Читайте также: Около Музея Победы пройдет 50-я вахта почетного караула

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