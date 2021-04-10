Автоэксперты назвали условия смены зимней резины на летнюю

Колесо / Фото: Анна Быкова

Автомобилистам следует «переобуть» машину после того, среднесуточная температура превысит 5-6 градусов. Об этом рассказали эксперты сервиса «СберАвто».

Они отметили, что при более высокой температуре зимняя резина теряет эффективность, в результате чего сцепка с дорожным покрытие ухудшается, тормозной путь увеличивается, и, как следствие, повышается риск аварий.

Эксперты обратили внимание, что необходимо менять сразу весь комплект шин, не допуская комбинирования зимней и летней резины.

Специалисты напомнили, что хранить шины следует в прохладном темном помещении. При этом важно, чтобы они находились в вертикальном положении. Так у них не деформируется боковая поверхность. При этом шины в сборе с дисками нельзя хранить вертикально, а лишь в подвешенном состоянии штабелями друг на друге.

Эксперты разоблачили миф, что накачка шин азотом продлит жизни покрышек и снизит коррозию диска.

— Это не совсем так, ведь наружная среда также способствует износу покрышек и возникновению коррозии на дисках, — цитирует специалистов РИА Новости.

Они отметили, что использование азота дороже привычной накачки в 5—10 раз. При этом в случае прокола резины экстренная подкачка станет затруднительной.

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