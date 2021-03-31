Синоптик рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину

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Менять резину на машине уже сейчас могут те жители столицы, которые пользуются автомобилем днем, с 13 до 16 часов. В это время температура будет стабильно выше пяти градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Те москвичи, которые предполагают осуществлять свои перемещения на машине с 13 до 16 часов, могут менять резину. Температура будет выше пяти градусов. А утром температура около ноля и гололедица, поэтому для остальных пока рановато. Надо дождаться середины второй пятидневки апреля, до этого точно не надо всем менять, — сказал он.

Синоптик напомнил, что быстрой весны в этом году не будет, все еще возможен гололед и заморозки. Например, в ночь на воскресенье, 4 апреля, температура будет до минус 5 градусов, передает РИА Новости.

Ранее столичных водителей предупредили о сильном ветре и дожде в Москве.

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