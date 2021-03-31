Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптик рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину
Фото: mos.ru

Синоптик рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину

Юлия Курганова

Город

Менять резину на машине уже сейчас могут те жители столицы, которые пользуются автомобилем днем, с 13 до 16 часов. В это время температура будет стабильно выше пяти градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Те москвичи, которые предполагают осуществлять свои перемещения на машине с 13 до 16 часов, могут менять резину. Температура будет выше пяти градусов. А утром температура около ноля и гололедица, поэтому для остальных пока рановато. Надо дождаться середины второй пятидневки апреля, до этого точно не надо всем менять, — сказал он.

Синоптик напомнил, что быстрой весны в этом году не будет, все еще возможен гололед и заморозки. Например, в ночь на воскресенье, 4 апреля, температура будет до минус 5 градусов, передает РИА Новости.

Ранее столичных водителей предупредили о сильном ветре и дожде в Москве.

Читайте также: Названы пять непростительных «весенних» ошибок автомобилистов

Роман ВильфандМосквазамена резины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в