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Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу
Фото: Кирилл Журавок

Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Народный артист РФ Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу в России и вернуть возраст выхода на пенсию для граждан в 55 и 60 лет.

Согласно опросу ВЦИОМ, тема пенсионной реформы актуальна для россиян. По данным Росстата, до пенсии на сегодняшний день не доживают около десяти процентов женщин и 30 процентов мужчин. Всемирный банк провел исследование, которое показало, что в стране 43 процента мужчин не доживает до 65 лет.

— Пенсионная реформа лишила множество россиян права на пенсию. Я бы даже сказал — права на жизнь, — сказал Дмитрий Певцов.

Он заявил, что большинство россиян не может пожить в свое удовольствие и уделить внимание своим внукам.

— Надо не повышать, а снижать пенсионный возраст для россиян, вернуть нам право на жизнь, — добавил артист.

Кабмин РФ ищет пути смягчения условий выхода на досрочную пенсию. Теперь такую возможность россиянам могут предоставить не за два, а за три года до наступления пенсионного возраста.

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