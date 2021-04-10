Более тысячи столичных памятников промоют до конца апреля

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

До конца апреля в столице после зимы промоют более 1,1 тысячи памятников. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 10 апреля.

— В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии, — рассказал заммэра.

Составы растворов подобраны таким образом, чтобы они были безопасными для окружающей среды и не навредили поверхности сооружений. Сперва рабочие проверяют, не появились ли на монументе повреждения или ржавчина. Затем они промывают его водой, наносят вспененный раствор, а через десять минут смывают его под сильным напором. В конце его насухо вытирают.

После зимы, в частности, уже были отмыты Монумент Победы на Поклонной горе, Триумфальная арка и памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте.

Ранее сообщалось о том, что столичные дороги помыли с шампунем.

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