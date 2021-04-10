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Новые односекционные трамваи появились в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Новые односекционные трамваи появились в Москве

Иван Юминов

Город

Односекционные низкопольные трамваи появились в столице. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 апреля.

— Совсем скоро они заменят на маршрутах старые вагоны Tatra T3 с высоким полом и сделают поездки москвичей еще безопаснее и удобнее. Мы их будем выпускать на маршруты, где нет высокого пассажиропотока, — сообщил глава ведомства Максим Ликсутов.

Вагоны будут оборудованы системами климат-контроля, медиаэкранами и USB-портами. Они вмещают в себя до 110 человек. В течение двух лет в городе появятся 130 трамваев нового типа. Название для них выберут на общегородском голосовании, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что закрытые на ремонт участки трамвайных путей в Москве откроют в мае.

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Максим ЛиксутовДепартамент транспорта Москвытрамвай
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