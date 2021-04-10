Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Суббота стала самым теплым днем с начала весны в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Суббота стала самым теплым днем с начала весны в Москве

Иван Юминов

Город

Суббота, 10 апреля, стала наиболее теплым днем в столице с начала весны. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

— Сегодня на главной метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха достигла плюс 12,1 градуса, а это значит, что нынешняя суббота стала самым теплым днем с начала весны. Прежним теплым лидером был день 28 марта, когда воздух прогрелся до плюс 12 градусов, — сообщили в организации.

При этом в воскресенье, 11 апреля, погода преодолеет отметку в 15 градусов тепла.

Ранее синоптик объявил о начале фенологической весны в столице.

Читайте также: Синоптики спрогнозировали летние дожди в Москве на следующей неделе

погода в Москветепловесна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в