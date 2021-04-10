Суббота стала самым теплым днем с начала весны в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Суббота, 10 апреля, стала наиболее теплым днем в столице с начала весны. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

— Сегодня на главной метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха достигла плюс 12,1 градуса, а это значит, что нынешняя суббота стала самым теплым днем с начала весны. Прежним теплым лидером был день 28 марта, когда воздух прогрелся до плюс 12 градусов, — сообщили в организации.

При этом в воскресенье, 11 апреля, погода преодолеет отметку в 15 градусов тепла.

Ранее синоптик объявил о начале фенологической весны в столице.

Читайте также: Синоптики спрогнозировали летние дожди в Москве на следующей неделе