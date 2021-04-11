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Ученые назвали способ продлить жизнь на 28 лет
Кадр из фильма «Дневник памяти»

Ученые назвали способ продлить жизнь на 28 лет

Татьяна Плотникова

Наука

Увеличению продолжительности жизни на 28 лет может способствовать отказ от алкогольных напитков. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Швеции.

Ученые на протяжении 20 лет наблюдали в скандинавских странах за продолжительностью жизни людей, употребляющих спиртное. В группе участников эксперимента, злоупотребляющих алкоголем, смертность от различных заболеваний оказалась ощутимо выше.

При этом продолжительность жизни таких людей в среднем на 28 лет меньше, чем у трезвенников.

Авторы исследования полагают, что отказ от спиртного способен существенно продлить жизнь, а также улучшить здоровье, сообщает Express.

Ранее ученые рассказали, что необходимо включить в диету для долголетия.

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