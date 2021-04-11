Ученые назвали способ продлить жизнь на 28 лет

Кадр из фильма «Дневник памяти»

Увеличению продолжительности жизни на 28 лет может способствовать отказ от алкогольных напитков. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Швеции.

Ученые на протяжении 20 лет наблюдали в скандинавских странах за продолжительностью жизни людей, употребляющих спиртное. В группе участников эксперимента, злоупотребляющих алкоголем, смертность от различных заболеваний оказалась ощутимо выше.

При этом продолжительность жизни таких людей в среднем на 28 лет меньше, чем у трезвенников.

Авторы исследования полагают, что отказ от спиртного способен существенно продлить жизнь, а также улучшить здоровье, сообщает Express.

Ранее ученые рассказали, что необходимо включить в диету для долголетия.

Читайте также: «Слушайте свой организм»: врачи назвали главные факторы здоровья и долголетия