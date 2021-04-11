Более 1,1 миллиона вызовов приняли операторы столичной «Системы-112» за первый квартал

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Операторы столичной «Системы-112» за первый квартал этого года приняли свыше 1,1 миллиона вызовов, что в полтора раза больше предыдущего аналогичного показателя. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

— Мы видим, что работа «Системы-112» эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет, — отметил Петр Бирюков. — За прошлый год операторы приняли свыше 2,8 миллиона вызовов, за первый квартал этого года — более 1,1 миллиона, рост в полтора раза по сравнению с предыдущим аналогичным показателем.

По его словам, чаще всего москвичи вызывали по номеру «112» скорую помощь и полицию. Более 190 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

Заммэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован.

— Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду, — рассказал Петр Бирюков. — Сегодня в сутки специалисты принимают около 14 тысячи звонков, в смену выходят 65 операторов.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная «Система-112» осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со «Службами-112» Московской и Калужской областей.

В минувшем году была проведена большая работа по подключению к «Системе-112» всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер «112» с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.

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