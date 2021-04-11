«Я очень много плакала»: Макеева рассказала, почему не смогла забеременеть

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российская актриса Анастасия Макеева призналась, что о детях начала задумываться довольно поздно. 39-летняя звезда рассказала, что пробовала зачать детей с 30 лет.

— На все воля Божья. Я очень много плакала: и когда узнала диагноз, и когда у меня было четыре ЭКО. Я на это тратила деньги, силы, энергию. Конечно, я боюсь. Но буду это делать, потому что это единственный шанс, — поделилась Макеева в эфире телепередачи «Секрет на миллион».

Актриса пояснила, что у нее маленький овариальный резерв — генетическая особенность, при которой после 35–37 лет скорость расхода яичников в организме резко увеличивается, после чего вероятность забеременеть резко уменьшается. В таком случае чем раньше девушке удалось зачать ребенка, тем лучше.

Ранее Макеева рассказала о брошенной с детьми супруге жениха. Артистка заявила, что ее не смущают четверо детей ее избранника от предыдущего брака. Но отметила, что экс-супруга возлюбленного Светлана никак не может смириться с тем, что Роман ее разлюбил и ушел из семьи.

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