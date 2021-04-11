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Гидрографы Северного флота нашли в Кольском заливе самолет времен войны
Фото: Сайт Министерства обороны России

Гидрографы Северного флота нашли в Кольском заливе самолет времен войны

Анастасия Волоснова

Общество

В Кольском заливе Баренцева моря нашли части самолета времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота РФ.

Самолет обнаружили гидрографы флота во время третьего этапа комплексной экспедиции «Помни войну». Уточняется, что останки самолет находятся недалеко от берега на глубине 25 метров. В ближайшее время водолазы Северного флота опустятся на дно, чтобы оценить возможность подъема находки.

Во время операции специалисты также смогли сделать качественные изображения судна «Стил Уокер» и обнаружили часть транспорта «Алькоу кадет», пишет РИА Новости.

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самолетфлотВеликая Отечественная война
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