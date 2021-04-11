Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы проведет мероприятия в память узников нацистских концлагерей 
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы проведет мероприятия в память узников нацистских концлагерей 

Татьяна Плотникова

История
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы почтит память погибших в нацистских лагерях смерти в субботу, 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Зале памяти и скорби в этот день прозвучат имена узников фашистских концлагерей, предоставленные историческим проектом «Лица Победы».

Посетителей музея приглашают в трехмерную историко-художественную панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», где на ступенях Рейхстага прозвучат литературно-музыкальные композиции о войне. Перед гостями музея выступят актриса театра и кино Светлана Лебедева и творческий дуэт «Прикосновение» — актрисы Дарья Крахмалева и Марина Рябова. Зрители услышат стихи Юлии Друниной, Эдуарда Асадова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, а также песни военных лет.

Также посетители Музея Победы смогут стать участниками лектория. Владимир Максаков, учитель истории Школы-мастерской при центре педагогического мастерства предложит порассуждать о том, как говорить о Холокосте. Магистрант ВШЭ Лучана Кисилева расскажет о театральной деятельности в гетто и лагерях.

Все мероприятия бесплатны для посетителей музея.

Ранее сообщалось, что кадетский бал, который прошел в Музее Победы 10 апреля, посетили более 400 московских кадетов.

Читайте также: Музей Победы собрал видеоистории о шедеврах

музей ПобедыМоскваВеликая Отечественная война
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в