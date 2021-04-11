Музей Победы проведет мероприятия в память узников нацистских концлагерей 

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы почтит память погибших в нацистских лагерях смерти в субботу, 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Зале памяти и скорби в этот день прозвучат имена узников фашистских концлагерей, предоставленные историческим проектом «Лица Победы».

Посетителей музея приглашают в трехмерную историко-художественную панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», где на ступенях Рейхстага прозвучат литературно-музыкальные композиции о войне. Перед гостями музея выступят актриса театра и кино Светлана Лебедева и творческий дуэт «Прикосновение» — актрисы Дарья Крахмалева и Марина Рябова. Зрители услышат стихи Юлии Друниной, Эдуарда Асадова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, а также песни военных лет.

Также посетители Музея Победы смогут стать участниками лектория. Владимир Максаков, учитель истории Школы-мастерской при центре педагогического мастерства предложит порассуждать о том, как говорить о Холокосте. Магистрант ВШЭ Лучана Кисилева расскажет о театральной деятельности в гетто и лагерях.

Все мероприятия бесплатны для посетителей музея.

Ранее сообщалось, что кадетский бал, который прошел в Музее Победы 10 апреля, посетили более 400 московских кадетов.

Читайте также: Музей Победы собрал видеоистории о шедеврах